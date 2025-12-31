“تاج” يثمّن خطاب الرئيس تبون ويؤكد استعداده للانخراط في حوار وطني جامع

ثمّن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الموجّه إلى الأمة، معبّراً عن متابعته له بإيجابية كبيرة. لما تضمّنه من تشخيص دقيق لمختلف الأوضاع الوطنية. ورؤية واضحة تهدف إلى تعزيز مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في إطار سيادة القرار الوطني وحماية الثوابت.

وأكد الحزب أن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية يعكس حرصا صادقا على تكريس دولة القانون، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتوطيد العدالة الاجتماعية. بما يسهم في بناء جزائر قوية بمؤسساتها. متماسكة بجبهتها الداخلية. وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وفيما يتعلق بدور الأحزاب السياسية والحوار الوطني. ثمن حزب تاج تأكيد رئيس الجمهورية على الأهمية المحورية للأحزاب في تأطير المجتمع. وتعزيز المشاركة السياسية، وتجديد النخب، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة. واعتبر الحزب أن الدعوة إلى فتح حوار وطني جاد ومسؤول مع مختلف الفاعلين السياسيين تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية. وبناء توافقات وطنية حول القضايا الكبرى، بعيداً عن الحسابات الضيقة.

كما جدد حزب تجمع أمل الجزائر استعداده الكامل للانخراط الإيجابي في أي مسار حواري وطني جامع، قائم على الاحترام المتبادل. والاحتكام إلى الدستور. وخدمة المصلحة العليا للبلاد، بما يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية. ويسهم في توحيد الجبهة الداخلية وتحصينها.

وفي الشق الاقتصادي، حيا الحزب المقاربة التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق بتنويع الاقتصاد الوطني. وتشجيع الاستثمار المنتج، ودعم المؤسسات الناشئة، وتثمين الموارد الوطنية، واستدراك النقائص، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويكرّس الاستقلالية الاستراتيجية للجزائر.

كما أشاد الحزب بالتأكيد المتجدد على الدور المحوري للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في حماية السيادة الوطنية. ووحدة التراب الوطني، ورفض أي مساس بمهامه الدستورية أو محاولات التشكيك في عقيدته الوطنية.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، عبر حزب تجمع أمل الجزائر عن دعمه الكامل للمواقف المبدئية التي تنتهجها الجزائر، القائمة على نصرة القضايا العادلة. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، بما يعزز مكانة الجزائر إقليمياً ودولياً.

وفي ختام موقفه، أكد حزب تاج انخراطه التام والمسؤول في خدمة الوطن، مجدداً دعوته إلى توحيد الصف الوطني. وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، والانخراط الجماعي في إنجاح مسار الإصلاح، خدمة للجزائر وشعبها، وحفاظاً على استقرارها وأمنها، مؤكداً أن الجزائر أولاً ودائماً.