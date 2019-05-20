تاج يثمّن خطاب القايد صالح ويعتبر المؤسسة العسكرية خط أحمر

ثمن حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، خطاب رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الوطني القايد صالح التي ألقاها اليوم الإثنين بورقلة.

وفي بيان للحزب، أشاد تاج بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها قيادة الجيش الشعبي الوطني وكل أفراده وعلى كل الأصعدة، من أجل

تعزيز الأمن والإستقرار ومجابهة كل المخططات والمخاطر المحدقة بالوطن.

ودعا الحزب من خلال ذات المصدر كافة الشعب الجزائري و كل الاطراف والقوى الحية و المخلصة في الوطن للالتفاف حول المؤسسة العسكرية.

رافضا في نفس الوقت رفضا باتا المساس بأي شكل من الأشكال بالجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير أومحاولة النيل منه أو من الجزائر.

وبخصوص الأزمة والوضع الراهن للمشهد السياسي في الجزائر، أكّد الحزب أن الخروج من هذه الأزمة وجب العمل

وفق الإطار الدستوري الذي اعتبرته الحل الأمثل والأسلم للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

مشيرا، إلى ضرورة العودة السريعة للمسار الإنتخابي وبناء المؤسسات الشرعية من خلال الفعل الإنتخابي.

كما دعا الحزب إلى ضرورة التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول جامع لكل الاطراف من غير إقصاء أوتمييز.

من أجل توفير الأجواء المريحة و الشروط الضرورية لإنجاح الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال.

ملّحا في نفس السياق الى الإسراع في تشكيل و تنصيب الهيئة الوطنية للتنظيم والاشراف على الإنتخابات بما يضمن النزاهة و

المصداقية و الشرعية لتحقيق طموحات و تطلعات الشعب الجزائري. يُبرز ذات البيان.