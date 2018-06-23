“تاج” يدعو بوتفليقة للترشح لعهده خامسة

دعا حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى “استكمال قيادته للبلاد لعهدة جديدة”.

تعزيزا للأمن والاستقرار و مجابهة التحديات التي تمر بها الجزائر.

و في كلمة ألقاها خلال ندوة إطارات الحزب التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول لتاج.

شدّد عمار غول على أن “ما يجمع بين تاج كقيادة و الرئيس بوتفليقة هو عقد معنوي و أخلاقي”.

متوجها إلى أحزاب الأغلبية التي دعاها إلى استئناف اللقاءات بينها من أجل إنجاح الرئاسيات.

وكذا الشعب الجزائري ومختلف فعاليات المجتمع المدني.

الذين دعاهم أيضا للالتفاف وتجسيد خيار الأمن والصدق والطموح الذي يحافظ على استقرار الوطن في ظل المخاطر المحدقة به.

واعتبر غول الرئاسيات المقبلة محطة مفصلية في المرحلة الراهنة، مما يعني ضرورة العمل على إنجاحها “في ظل ظروف هادئة.

أما بخصوص المؤتمر الوطني الأول لتاج الذي يجري التحضير له، فقد أوضح بأنه سيتم خلاله التطرق إلى الملفات الكبرى الشائكة.

كما أنه سيمكن تشكيلته السياسية من لعب أدوار أساسية خلال الفترة المقبلة من خلال القرارات التي سيخرج بها.