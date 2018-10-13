تاج يدعو لتغليب العقل والحكمة ويشيد بإحترافية الجيش

نوه حزب تجمع أمل الجزائر، اليوم السبت، بما جاء في مشروع قانون المالية 2019 من دعم للتوجه الإجتماعي للدولة، حسب بيان له عقب إجتماع مجلسه الوطني بقسنطينة.

وهذا من خلال الإعفاءات الضريبية والعمل على تحسين مستوى التنمية الإجتماعية.

والحرص الكبير لتعميق الإصلاحات من أجل عدالة إجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية والفعالية والإنصاف.

من جهة أخرى، نوه الحزب بإحترافية الجيش الوطني الشعبي وإلتزامه وتمسكه الدائمين بمهامه الدستورية.

و المتمثلة أساسا في المحافظة على الاستقلال و الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الوطنية و بجهوده و دوره.

إلى جانب مختلف أسلاك ومصالح الأمن في بسط الأمن و الطمأنينة داخل البلاد و على الحدود.

كما دعا الحزب كل مكونات الشعب الجزائري إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والتنازل عن الأنانيات والحسابات الذاتية والشخصية والحزبية الضيقة.

للمساهمة في تنظيم هذا الحدث السياسي الكبير في أجواء هادئة وديمقراطية.