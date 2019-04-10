“تاج” يدعو للإلتفاف حول مبادرة الجيش للخروج من الأزمة

دعا حزب تجمع امل الجزائر “تاج” اليوم الى اجتياز المرحلة الانتقالية بأمان وبلوغ تنظيم انتخابات رئاسية بكل شفافية ونزاهة.

تكون في مستوى طموحات الشعب الجزائري، حسب بيان للحزب نشر على صفحته الرسمية في فايسبوك.

وفي هذا السياق نوه “تاج” بالرسالة التي بادر بها الجيش الوطني الشعبيي داعيا الجميع الى الالتفاف حول مضمونها وتنبيهاتها للحفاظ على الامن والاستقرار واجتياز المرحلة الانتقالية بسلاسة وامان لمجابهة المخاطر المحدقة بالوطن.

ودعا الحزب في بيان كل الاطراف ومكونات الشعب الجزائري الى المساهمة في انجاز المرحلة الانتقالية في اطار الشرعية الدستورية والمطالب المشروعة للشعب الجزائري.

كما اهاب “تاج” بكل الطبقة السياسية وكل ابناء الشعب الجزائري الى مباشرة حوار وطني جاد وجامع حول اليات وضمانات شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية في ظل تعهد الجيش الوطني الشعبي بمرافقة ومتابعة المرحلة في اطار الثقة المتبادلة بين الشعب والجيش.