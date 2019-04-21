“تاج” يعلن عدم مشاركته في اللقاء التشاوري غدا

أعلن تجمع أمل الجزائر”تاج” ، عدم مشاركته في اللقاء التشاوري الذي تنظمة رئاسة الجمهورية غدجا بنادي الصنوبر.

وقال بيان لـ “تاج” ان المكتب السياسي للحزب اجتمع في لقاء طارئ في ضل التطورات السياسة في الجزائر.

ودعى “تاج” الى ضرورة الاتفاف حول مبادرة المؤسسة العسكرية، ودعم مجهوداتها لتحقيق طموحات الشعب الجزائري.

والبحث عن بدائل جديدة لتشكيل اجماع وطني حول تسيير المرحلة الانتقالية بسلاسة ونجاعة.

كما دعى الى المساهمة في صناعة أجواء مريحة لإجراء الانتخابات الرئاسية من خلال تشكيل حكومة وطنية موسعة.

تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، توفير اجواء مريحة لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية ، والاتفاق على اجال معقولة يتم الاتفاق عليها.