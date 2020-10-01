تاريبو ويست: “لا يمكن إنكار لمسة بلماضي في إحراز الخضر كان 2019”

الرياضة
  • -
  • 0
تاريبو ويست: “لا يمكن إنكار لمسة بلماضي في إحراز الخضر كان 2019”
بقلم كريم تيغرمت

أشاد النجم النيجيري السابق، تاريبو ويست، بالناخب الجزائري جمال بلماضي، منوها لدوره الكبير في احراز الخضر لكأس أمم إفريقيا 2019.

وقال تاريبو ويست، في حوار لموقع “غول” العالمي: “أمر جيد للغاية تكليف مدرب محلي، يملك تجربة غنية مثل بلماضي، لقد أنفقنا ما يكفي على المدربين الأجانب”.

وأضاف: “بلماضي أظهر أن لدينا مواهب بين لاعبينا السابقين، وأننا نستطيع فعل الأشياء بشكل جيد، صحيح بلماضي كان لديه لاعبين ليفوزوا بالبطولة، لكن لمسته لا يمكن انكارها”.

وتابع تاريبو ويست: “علينا أن نمنح المدربين الأفارقة المزيد من الفرص، وخاصة أولئك الذين لديهم خبرة هائلة في أوروبا، وإفريقيا كلاعبين”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=896120

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com