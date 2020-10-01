تاريبو ويست محذرا الخضر: “لاعبو نيجيريا يبحثون عن فرصة للإنتقام”

تحدث النجم السابق لمنتخب نيجيريا، تاريبو واست عن المواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الجزائري، بنظيره النيجيري.

وصرح تاريبو ويست، لموقع “غول” العالمي: “تنظيم هذه المباراة جاء في وقته، لأن المنتخبين بحاجة لهذه الفرصة، من أجل مراجعة أحوال اللاعبين بعد كل هذه الفترة من التوقف”.

وأضاف: “الجزائر دولة فيها كرة قدم رائعة، وهي تملك إمكانات هائلة، والمنتخبان يملكان مستوى متقارب”.

وتابع تاريبو ويست: “لاعبو نيجيريا كانوا يبحثون عن هذه الفرصة للانتقام من المباراة التي كانت بينهما في كأس إفريقيا، لكن الأهم هو الخروج بفوائد مهمة من هذا الموعد”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه يوم 9 أكتوبر الجاري، منتخب نيجيريا، في مباراة ودية تحضيرية.