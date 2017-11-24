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تاريخ عودة بن طالب مجهول و”شالك04″ يحتفل به !!

الرياضة
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تاريخ عودة بن طالب مجهول و”شالك04″ يحتفل به !!
بقلم إسماعيل عشاش

إحتفى نادي “شالك 04” بالدولي الجزائري، نبيل بن طالب وذلك بعد وصوله لعيد ميلاده الـ23، اليوم الـ 24 من نوفمبر.

يُشار أن متوسط الميدان، يخضع للعلاج مُكثف للتخلص من إصابته على مُستوى العانة، والتي أبقته بعيدا عن المُنافسة مؤخرا.

وكان المُدرب “دومينيكو تيديسكو”، قد أوضح في الساعات الماضية، بأنه لايعلم لحد الساعة الموعد الذي سيستأنف فيه لاعبه مُداعبة الكرة.

وصرح الرجل الأول في طاقم “الأزرق الملكي” :”جميع التشكيلة جاهزة، ماعدا نبيل بن طالب”.

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