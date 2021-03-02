تاريخ عودة مبولحي يتحدد أخيرا

تم تحديد تاريخ عودة الدولي الجزائري، رايس مبولحي، للمُنافسة الرسمية، بعد طول غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها جانفي الماضي.

وكشفت وسائل الإعلام السعودية، بأن “الرايس”، سيعود للظهور مع ناديه الإتفاق، بداية من بعد غد الخميس في الدوري.

وأكدت ذات المصادر، عن وجود حظوظ كبيرة لمُشاهدة، صاحب الـ34 عاما، منذ البداية خلال مواجهة “الإتي” أمام النصر.

ويرتقب الجميع، إستئناف الحارس المخضرم للمُنافسة الرسمية، خاصة وأنه ترك فراغا رهيبا في فريقه.

وستكون عودة مبولحي، أجمل خبر للناخب الوطني جمال بلماضي، مع إقتراب تاريخ تربص الخضر، شهر مارس الجاري.

ويُفترض أن يكون الرقم واحد في الأفناك، جاهزا للموعدين القادمين لأبطال إفريقيا أمام زامبيا وبوتسوانا.