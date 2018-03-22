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تاسفاوت :”الإكتفاء المادي يقتل التحفيز لدى المحليين”

الرياضة
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تاسفاوت :”الإكتفاء المادي يقتل التحفيز لدى المحليين”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الهداف التاريخي للخضر، عبد الحفيظ تاسفاوت، بأن الدوري يضم بعضا من اللاعبين المميزين والقادرين على الذهاب بعيدا في مشوارهم.

وقال لموقع “غول” العالمي :”هناك عناصر لديها الموهبة، ولكنها خام وتحتاج لصقل وعمل وهو الأمر الذي نفتقده حاليا في الجزائر”.

وأردف :”المحليون يتواجدون في حالة من الإكتفاء المادي تُفقدهم التحفيز، مما يجعلهم غير راغبين بالمرة لتطوير أنفسهم، وإستهداف ماهو أفضل”.

وختم :”أنا أريد أن يستهدفوا الوصول للمستوى العالي، وهم ينظرون للأندية العالمية كمُشجعين لا كمثال يقتدى به من حيث الإحترافية”.


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