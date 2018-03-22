تاسفاوت :”الإكتفاء المادي يقتل التحفيز لدى المحليين”

أكد الهداف التاريخي للخضر، عبد الحفيظ تاسفاوت، بأن الدوري يضم بعضا من اللاعبين المميزين والقادرين على الذهاب بعيدا في مشوارهم.

وقال لموقع “غول” العالمي :”هناك عناصر لديها الموهبة، ولكنها خام وتحتاج لصقل وعمل وهو الأمر الذي نفتقده حاليا في الجزائر”.

وأردف :”المحليون يتواجدون في حالة من الإكتفاء المادي تُفقدهم التحفيز، مما يجعلهم غير راغبين بالمرة لتطوير أنفسهم، وإستهداف ماهو أفضل”.

وختم :”أنا أريد أن يستهدفوا الوصول للمستوى العالي، وهم ينظرون للأندية العالمية كمُشجعين لا كمثال يقتدى به من حيث الإحترافية”.