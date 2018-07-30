تاسفاوت: “الجزائر لم تقدم عرضا رسميا لحليلوزيتش والقرار بيد زطشي”

كشف عبد الحفيظ تاسفاوت، أن المدرب وحيد حليلوزيتش، لم يتلقى أي عرض رسمي من الجزائر، وأن “الفاف” تأخرت في تعيين خليفة رابح ماجر.

وصرح الدولي الجزائري الأسبق، لتلفزيون النهار: “لم يتم تقديم أي عرض رسمي على الورق، للناخب الوطني الأسبق، البوسني وحيد حليلوزيتش”.

وبخصوص تداول اسم المدرب جمال بلماضي، قال تاسفاوت: “بلماضي برهن على قدراته، من خلال الألقاب العديدة التي نالها، رفقة الأندية التي دربها”.

وأكد عبد الحفيظ تاسفاوت، في الأخير: “من الجميل الحديث عن مشاورات المكتب الفيدرالي بخصوص الناخب الجديد، لكن الأكيد أن القرار النهائي بيد رئيس “الفاف””.