تاسفاوت: “الشعب الجزائري ينتظر الكثير من هذا المنتخب” !

أكد الهدّاف التاريخي للخضر ، عبد الحفيظ تاسفاوت، أنّ ماجر يلقى دعم الأغلبية فلا أحد يتمنى الفشل للمنتخب الوطني، كما أنّ لديه لاعبين من المستوى العالي.

وقال تاسفاوت لموقع “غول” العالمي: “أنا كجزائري، لا أتمنى سوى النجاح للمنتخب الوطني وهذا أمر طبيعي”.

وأضاف: “لدينا لاعبين من المستوى العالي، لاعبين بإمكانيات كبيرة، وهناك من تتجاوز قيمته الـ70 مليون أورو”.

وتابع: “الشيء المهم هو الذهاب نحو الأمام ومحاولة تجديد العهد، لأن الشعب الجزائري ينتظر الكثير من هذا المنتخب”.

وختم كلامه: “كان هناك خيبات بعد المونديال، لكن أتمنى أنّ يكون المستقبل زاهرا، واللاعبون وحدهم يمكنهم رفع التحدي”.