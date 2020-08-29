تاسفاوت: “سليماني مهاجم موهوب وبإمكانه تحطيم رقمي القياسي مع الخضر”

أثنى النجم السابق للمنتخب الوطني، عبد الحفيظ تاسفاوت، على مواطنه إسلام سليماني، مؤكدا أن هذا الأخير بإمكانه تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف التي سجلها مع الخضر.

وصرح تاسفاوت، في حوار لموقع “لغازيت دي فينك”: “سليماني شخصية كبيرة كمهاجم، ومن الطبيعي أن يطمح لتحطيم الأرقام القياسية، وهذا أمر ممكن”

وأضاف أحسن هداف في تاريخ الخضر: “هو هداف،وتمكن من إثبات نفسه سواء هنا في الجزائر، أو في البرتغال، مع فريق سبورتينغ لشبونة”.

وتابع عبد الحفيظ تاسفاوت: “بعد ذلك عانى قليلا مع ليستر سيتي على وجه الخصوص، لكنه حقق موسم استثنائي مع موناكو”.