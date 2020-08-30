تاسفاوت: “مولودية وهران تتواجد في نفق مظلم منذ 20 سنة”

تحسر الدولي الجزائري السابق عبد الحفيظ تاسفاوت، على الوضعية التي يعيشها فريقه السابق مولودية وهران، في السنوات لأخيرة، والتي وصفها بالنفق المظلم.

وصرح تاسفاوت، في حوار خاص لموقع “لغازيت دي فينيك”: “مولودية وهران، يتخبط في نفس الوضعية التي يعيشها حاليا، منذ 20 عاما”.

وأضاف النجم السابق للحمراوة: “المساهمون، والمشاكل هي نفسها دائما، المولودية تتواجد في نفق ولا يمكننا رؤية نهايته”.

وعن الأسباب التي أوصلت الفريق للوضعية الحالية، قال عبد الحفيظ تاسفاوت: “لا يوجد تنظيم، النادي يديره الشارع”.