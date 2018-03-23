تاسفاوت: “هذه نقطة ضعف اللاعب المحلي”

الرياضة
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تاسفاوت: “هذه نقطة ضعف اللاعب المحلي”
بقلم أمير بهلول

أكد الهدّاف التاريخي للخضر ، عبد الحفيظ تاسفاوت، أنّ اللاعب المحلي الذي يبقى في الجزائر لا يتطور بشكل كبير وهذه أحد نقاط ضعفه.

وقال تاسفاوت في تصريح لموقع “غول” العالمي: “بالنسبة لي هناك بعض اللاعبين المميزين في الجزائر”.

وأضاف: “لكن أعتقد أن اللاعب المحلي الذي يبقى في الجزائر يبقى في حالته الخام ولا يتطور كثيرا”.

وتابع: “السبب واضح فاللاعب المحلي لم يعمل جيدا منذ الصغر، ولم يتكون بطريقة مثالية، ولهذا السبب فاللاعب لا يتطور كثيرا”.

وأردف قائلا: “اللاعب المحلي يمكنه أن يقدم موسم كبير لكن في الموسم المقبل يمر جانبا ولا ندري لماذا”.

وختم كلامه: “التكوين ليس في مستوى التطلعات وهذا لكل لاعبي الأندية الجزائرية، فليس هناك الإستمرارية لأداء اللاعبين”.


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