تاشريفت يزور المجاهد زراري عشية تنقله إلى الخارج لمواصلة العلاج

زار وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الأربعاء، المجاهد الرمز، الرائد رابح زراري المدعو “الرائد عزالدين”، عشية تنقله إلى خارج الجزائر لمواصلة العلاج، بعد تكفل السلطات العليا للبلاد بحالته.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار “العناية الخاصة التي توليها الدولة لرموز الثورة، وفاءً لتضحياتهم الجسيمة”، حيث أكد الوزير بالمناسبة أن هذه المبادرة تندرج ضمن “تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى ضمان التكفل الأمثل بالمجاهدين باعتبارهم ذاكرة وطنية حية وتوفير كل أشكال الرعاية لهم عرفانا لما قدّموه للوطن”.

وفي السياق، جددت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق التزامها بـ”متابعة الوضعية الصحية للمجاهدين، عبر مرافقة دائمة صحية واجتماعية. إعلاءً لقيم الوفاء وترسيخا لثقافة العرفان”.

يذكر أن الرائد عزالدين يعد أحد أعلام الثورة التحريرية المجيدة، برز كأحد ضباط جيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة التاريخية، وقاد “كوماندوس علي خوجة”. في معارك بطولية خالدة، كان عضوا في المجلس الوطني للثورة وتولى منصب نائب قائد أركان جيش التحرير الوطني.ما جعله من أبرز القادة الذين أسهموا في صنع الاستقلال.