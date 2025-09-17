تاشريفت يعطي تعليمات صارمة للتكفل بانشغالات المجاهدين

أشرف، اليوم الأربعاء، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، على تفقد مختلف مصالح الوزارة. حيث كانت المناسبة فرصة للتعرّف عن قرب على الإطارات والموظفين العاملين بها.

وخلال هذه الزيارة، اطّلع وزير المجاهدين، على مختلف أقسام ومرافق الوزارة، على غرار ديوان الوزير، الأمانة العامة، المفتشية العامة والمديريات المركزية

كما استمع الوزير إلى شروحات وتوضيحات حول مهام هذه المصالح. لاسيما ما يتعلق بالتكفل بانشغالات المجاهدين وذوي الحقوق وتسيير ملفاتهم. سواء ما تعلق بالطعون أو بالتغطية الاجتماعية. إضافةً إلى التحضيرات الجارية على مستوى اللجنة الوطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية.

وفي مجال عصرنة ورقمنة القطاع، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول المراحل التي بلغتها الوزارة في هذا الشأن.

وفي ختام الزيارة، وجّه الوزير جملة من التعليمات، شدّد فيها على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح وامتدادات الوزارة عبر ولايات الوطن. لاسيما بما يضمن سرعة التجاوب مع انشغالات المجاهدين وذوي الحقوق.