تاشريفت يدشن مركز الراحة للمجاهدين ببجاية

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الاثنين، على زيارة عمل وتفقد بولاية بجاية، استهلها من بلدية سوق الاثنين، بتدشين مركز الراحة للمجاهدين وذوي الحقوق.

وخلال التدشين كان الوزير مرفوقا بوالي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين. عمار بومزراق، والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء خليفة سماتي، إلى جانب السلطات المحلية. ونواب البرلمان بغرفتيه، وأعضاء الأسرة الثورية.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بمعاينة مختلف مرافق هذا الصرح الاجتماعي والخدماتي المخصص لفائدة المجاهدين. وذوي الحقوق، حيث وقف على مدى جاهزيته وظروف استغلاله، مسدياً جملة من التعليمات والتوجيهات. الرامية إلى ضمان حسن تسييره والمحافظة عليه، بما يكفل توفير أفضل ظروف الاستقبال.

تاشريفت: هذا الانجاز جاء عرفانا بما قدمه المجاهدون

وأكد تاشريفت أن هذا الإنجاز يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز آليات التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق. وتحسين الخدمات المقدمة لهم، عرفاناً بما قدموه من تضحيات جليلة في سبيل استقلال الجزائر.

كما أبرز أن مركز الراحة للمجاهدين وذوي الحقوق بسوق الاثنين يشكل مكسباً هاماً للقطاع. من شأنه المساهمة في رفع قدرات الاستقبال والتكفل بهذه الفئة، وتوفير فضاء ملائم للراحة. وفق معايير تضمن خدمات نوعية تليق بمكانة المجاهدين وذوي الحقوق.

وعلى هامش مراسم التدشين، أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق على تكريم عدد من المجاهدين وعائلات الشهداء. عربون وفاء وعرفان لما قدموه من تضحيات جسام في سبيل تحرير الوطن واسترجاع سيادته الوطنية.

يشار أن هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج العمل المسطر لمتابعة مشاريع القطاع والوقوف ميدانياً. على مختلف الهياكل والمنشآت الموجهة لخدمة المجاهدين وذوي الحقوق، بما يضمن تحسين أدائها وتعزيز دورها. في التكفل الأمثل بهذه الفئة وصون مكتسباتها.

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