تاشريفت يشرف على إطلاق قافلة رمزية بـ20 ألف علم وطني لتشجيع الخُضر

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، مساء اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، على انطلاق قافلة رمزية محمّلة بـعشرين ألف (20.000) علم وطني من مقر الوزارة، باتجاه ملعب “المجاهد الرمز حسين آيت أحمد” بولاية تيزي وزو.

وتأتي هذه المبادرة الوطنية من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تزامنًا مع المباراة التي ستجمع يوم غدٍ بين منتخبنا الوطني ونظيره الأوغندي، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، سيتم توزيع الأعلام الوطنية على الجماهير والمناصرين داخل المدرجات. في خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز الشعور الوطني لدى الشباب، والتعبير عن الفرحة بتحقيق التأهل إلى كأس العالم. بما يعكس وحدة الجماهير وتلاحمها خلف الفريق الوطني في هذا الاستحقاق.

وتندرج هذه المبادرة أيضًا في سياق الذاكرة الوطنية، وتعكس الامتداد التاريخي بين جيل نوفمبر المجيد، وأبناء الجزائر اليوم. إذ تلتقي روح الثورة التحريرية مع الروح الرياضية التي تجمع الجزائريين في لحظات الفخر والانتصار.

وأكد المصدر ذاته أن الراية الوطنية التي ارتفعت في سماء الحرية بدماء الشهداء، ستُرفرف بفخر في مدرجات ملعب “المجاهد الرمز حسين آيت أحمد”. في لحظة وطنية تعبّر عن فرحة الشعب الجزائري وتطلّعه إلى مواصلة الانتصارات والرفعة والسؤدد، ودعمه المستمر لفرسان الجزائر في مختلف الاستحقاقات الدولية.