تاقجوت: ندعم قرارات الدولة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطن

أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، بعين الدفلى، على دعم منظمته لكل القرارات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد الرامية إلى إنعاش الإقتصاد الوطني وكذا تحسين ظروف معيشة المواطن.

وقال تاقجوت في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الولائي المنظم بمقر ديوان مؤسسات الشباب بعين الدفلى. أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين “يدعم كل القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية. و من طرف الحكومة من أجل تفعيل و إنعاش الاقتصاد و كذا تحسين ظروف معيشة المواطن”.

كما ثمن ذات المتحدث الزيادات في الأجور لفائدة العمال والتحفيزات الجبائية المتخذة من أجل دعم المؤسسات الإقتصادية. التي أقرتها السلطات العليا للبلاد خلال سنة 2023، مؤكدا أن كل هذا سيكون له أثر إيجابي اجتماعيا و اقتصاديا في المستقبل.

و أضاف أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعمل جاهدا مع المؤسسات و القطاعات المعنية. من أجل إيجاد حلول لتحسين أوضاع العمال، مشيرا في ذات السياق إلى الدور الذي سيلعبه في المستقبل. بكل فعالية من أجل أن يكون في المستوى المطلوب.

و ركز تاقجوت خلال تدخله على الدور الإقتصادي و الإجتماعي الذي يقوم به العمال داخل المؤسسات الاقتصادية. و بجميع المرافق العمومية، مضيفا أن الهدف هو جعل الإتحاد العام للعمال الجزائريين قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

للاشارة، تمت خلال المؤتمر الولائي الذي نظم بهدف إعادة تنظيم هياكل الإتحاد، تزكية تجديد الثقة في بن عريبة عبد الله. أمينا ولائيا للإتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف ممثلي النقابات العمالية بالولاية.

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