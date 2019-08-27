تامازيرت تنهي مهام الرئيس المدير العام لمجمع ديفاندوس

أنهت وزير الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت مهام الرئيس المدير العام لمجمع ديفاندوس العمومي محمدي رضوان

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهارأونلاين”نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة فإن الوزير الأول نور الدين بدوي قد وافق اليوم على مقترح انهاء المهام.

وأكدت ذات المصادر أنه قد تم تعيين المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للإسترجاع ناصر شارب على رأس المجمع العمومي ديفاندوس.

و تجدر الإشارة إلى أن المجمع العمومي ديفاندوس يشرف على تسيير المناطق الصناعية و إنجاز البنايات الصناعية و تسيير مكاتب دراسات و شركات عمومية