تامر حسنى يجهز لفيلمين جديدين دفعة واحدة

أكدت مصادر مقربة من النجم المصري تامر حسني، أنه يعكف حاليًا على تحضير فيلمين أحدهما “كوميدى”، والآخر رومانسى من الدرجة الأولى.

وأشار موقع اليوم السابع المصري إلى أن الفيلمين من تأليفه وأحدهما من إخراج سارة وفيق. والتى قدمها تامر حسنى بفيلمه الأخير “مش أنا”.

بالإضافة لذلك حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وحقق إيرادات تقترب من نصف مليار جنيه مصري داخل وخارج مصر.

ويعد تامر حسنى النجم العربى الوحيد الذي تم تكريمه بهوليوود وتم حفر اسمه وبصمة يديه وقدميه بالمسرح الصيني بهوليوود. ضمن فقط 250 فنانا على مر العصور.

إضافة لذلك هو العربي الوحيد الحاصل على جائزة أسطورة القرن من إدارة البيج آبل ميوزك أوورد من الولايات المتحده الأمريكية. عن أشمل فنان في العالم فهو الفنان الوحيد الذي يغني ويمثل ويلحن ويكتب كلمات أغنياته ويكتب ويؤلف افلامه قصة وسيناريو وحوار.

زيادة إلى ذلك، ينتج تامر حسني البوماته وأفلامه أيضًا ويخرج كليباته ويكتشف مواهب جديدة أصبحوا نجومًا كبار.

بالإضافة لذلك يحيى المطرب تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك يوم 11 نوفمبر الشهر الجاري. على مسرح أبو بكر سالم، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة.

يشار الى ان تامر حسني طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “يا فرحة”، الأسبوع الماضى، من كلماته وألحانه. وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية كان فيلم “مش أنا” فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى. وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم.

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