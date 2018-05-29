تامر حسني وزوجته يؤدّيان مناسك العمرة

زار الفنّان المصري “تامر حسني” المملكة العربية السّعودية لأداء مناسك العمرة مع زوجته.

وظهر ذلك من خلال صفحات الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكّدا فيها بأنهما في المكان عينه.

بالرغم من أنّهما لم ينشرا صورا جمعتهما.

من جهتها نشرت زوجة تامر حسني “بسمة بوسيل” صورة لها من أمام الكعبة أثناء أدائها لمناسك العمرة في السعودية.

وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت عليها قائلة: “لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُون عَابِدُونَ سَاجِدُون”.