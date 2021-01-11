تامر حسني يشارك في مونديال اليد بـــ”ارفع يدك”

سيقدم الفنان المصري تامر حسني الأغنية الخاصة بمونديال اليد والتي تحمل عنوان “ارفع يدك”.

مونديال الكرة الصغيرة ستحتضن فعالياته العاصمة المصرية القاهرة بداية من هذا الأربعاء 13 جانفي.

وكتب الفنان المصري الأكثر شعبية على صفحته الخاصة بـ “الانستغرام”: معبرا عن سعادته لاختياره لأداء أغنية المونديال:”تشرفت باختياري لأكون الواجهه المصريه الفنيه بتقديم الأغنيه الرسميه لكأس العالم لكرة اليد بعنوان “إرفع إيدك”.

وأضاف:”كأس العالم هذه السنه تستضيفها مصر خلال أيام و ايضاً سأتشرف بتقديم حفل الاافتتاح بالصاله المغطاه بإستاد القاهره .”

وقد تم تصوير الأغنيه على طريقة الفيديو كليب من اخراج أشرف حمدي.

ويشارك فيها مطرب الراب مروان موسى و لأول مره صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغه الإنجليزية.