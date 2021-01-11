تامر حسني يشارك في مونديال اليد بـــ”ارفع يدك”

سيقدم الفنان المصري تامر حسني الأغنية الخاصة بمونديال اليد والتي تحمل عنوان “ارفع يدك”.
مونديال الكرة الصغيرة ستحتضن فعالياته العاصمة المصرية القاهرة بداية من هذا الأربعاء 13 جانفي.
وكتب الفنان المصري الأكثر شعبية على صفحته الخاصة بـ “الانستغرام”: معبرا عن سعادته لاختياره لأداء أغنية المونديال:”تشرفت باختياري لأكون الواجهه المصريه الفنيه بتقديم الأغنيه الرسميه لكأس العالم لكرة اليد بعنوان “إرفع إيدك”.
وأضاف:”كأس العالم هذه السنه تستضيفها مصر خلال أيام و ايضاً سأتشرف بتقديم حفل الاافتتاح بالصاله المغطاه بإستاد القاهره .”
وقد تم تصوير الأغنيه على طريقة الفيديو كليب من اخراج أشرف حمدي.
ويشارك فيها مطرب الراب مروان موسى و لأول مره صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغه الإنجليزية.
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