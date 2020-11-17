تامر حسني يعاتب بسمة بوسيل ويكشف سبب خلافهما لأول مرة

عاتب النجم المصري تامر حسني، زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، بعد أخبار انفصالهما.

ووجه الفنان، رسالة لزوجته على خاصية الستوري بحسابه على انستغرام، عاتبها فيها على نشر الأخبار الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب تامر في رسالته : “بسمة حببتي للأسف انتي مفكرتيش كويس و سلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني عليها وحبيبتني بيها”.

وأضاف الفنان: ” أزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة، المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك أنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير”.

وتابع :”ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميدي طب حتي يكلمه الأول ايه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تتحل في التليفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة أصلا”.

وواصل النجم المصري: “ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدا للأسف أنتي عرفى أن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس أنتي اللي هتخلصي من فكرة أنك تسمعيهم”.

وأضاف: “ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللى سعوا في الخير لينا، وأنا واثق أنك دلوقتي زعلانة انك كتبتي كدة”.

وتابع حسني: “هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب ان الانسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسة هعلمك، وبينا حب عالي وحياة كريمة وأولادنا و بيتنا أغلي ما فيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب، متهورة بس بحبك”.

وكانت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة المطرب المصري الشهير تامر حسني، قد نشرت خبر انفصالهما.