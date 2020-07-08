تامر حسني يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

فند النجم المصري، تامر حسني، الأخبار المنتشرة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الفنان، أن المرض ليس عيبا ولو أصيب بالفيروس كان سيعلن فورا عن مرضه لحماية الآخرين.

وتم نشر هذه الشائعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتم تأكيدها عن طريق عدة مواقع إخبارية.

وهو ما دفع تامر حسني للتوضيح، فكتب على صفحته بأنستغرام: “أنا بخير يا جماعة الحمد لله، بس في مواقع مزيفة فاضية شوية للإشاعات، فكل يوم يستلموا حد شوية، حتى بيزيفوا أخبار على لسان مواقع كبيرة”.

وأضاف الفنان: “على فكرة مش عيب لو تعبت أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا حتى لو مش حاسس بأي أعراض وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا، اللهم أمين”.

هذا وتوقف تصوير الفيلم الجديد لتامر حسني “مش أنا”، والتي تشاركه في بطولته النجمة حلا شيحا، بعد تفشي فيروس كورونا.