تامر حسني يكشف عن أغانيه الجديدة ويبحث عن وجوه نسائية

كشف النجم المصري تامر حسني، عن 4 أغاني جديدة له ستنزل قريبا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.

و من بين الأغاني الجديدة للفنان المصري، “خليك فولاذى” و”تعرف فُلان” ، و”قولى كلام”، و”قد الفراق”، و”مش عاجبني”.

ومن جهة أخرى، يبحث النجم المصري، عن وجهين نسائيين جديدين يجيدان التمثيل والغناء، وذلك لبطولة فيلمه القادم.

هذا وطرح تامر حسنى أغنية “مبطلناش إحساس”، أولى أغاني ألبومه الجديد “خليك فولاذي” والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

ولاقت الأغنية، إعجابا واستحسانا كبيرين جداً من الجماهير، ورواد صفحات التواصل الاجتماعي.

وكتب تامر حسني في منشور له على الانستغرام، إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد، حيث سيكشف عن الأغاني الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.

ويقدم تامر حسنى في ألبومه الغنائي المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، شكلا جديدا ومختلفا.