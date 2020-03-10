تامر حسني يلغي كل حفلاته الفنية بسبب فيروس كورونا

قام النجم المصري، تامر حسني، بإلغاء كل حفلاته في مصر خلال شهري مارس وأفريل 2020، بسبب فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بمنع إقامة فعاليات جماهيرية ضمن عدة اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكتب تامر حسني على صفحته بفيسبوك: “حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس”.

وأضاف الفنان: “تم تأجيل كافة الحفلات القادمة والمحددة في كل من شهر مارس وشهر أفريل 2020 ونرجوا من الجميع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامه الأفراد والمجتمع.

وكان من المفروض أن يحيي تامر حسني، حفلا برفقة النجمة اللبنانية نانسي عجرم يوم 12 مارس، وتعاقد على تقديم حفل يوم 13 مارس لطلاب جامعة أكتوبر للتكنولوجيا.