تامر حسني ينتقد بشدة عدم الإلتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

إنتقد النجم المصري، تامر حسني، المجتمع المصري، لعدم إلتزامه بالإجراءات الإحترازية لضمان عدم تفشي فيروس كورونا.

وكتب الفنان على حسابه بفيسبوك: “احنا أخدنا إجازات عشان نحافظ على بعض، مش فاهم ازاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار واجازه وفسح وزحمه رهيبه عادي في الأماكن العامه، ومخرجين ولادهم”.

وأضاف تامر حسني: “اه نشتري اللوازم المنزليه بهدوء والمقتدر، ياريت يأمن الغير مقتدر الظروف الجايه، هذا وباء عالمي مش وقفة العيد”.

وتابع النجم المصري قائلًا: “الرحمة مطلوبة من كل الناس اللي مشغلين ناس بيوميه أنهم يحافظوا الفتره دي على أجورهم وومراعاة ظروفهم، والتجار ميغلوش الأسعار”.

مضيفا: “يجب عدم رفع أسعار أدوات التعقيم، وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقايه من الإحتكاك بكل شيء أثناء التسوق، ورجاء متنسوش الغير”.

يذكر أن تامر حسني، كان أول مطرب مصري يستجيب لقرار رئيس الوزراء بمنع إقامة أية فعاليات تضم تجمعات جماهيرية، وأعلن إلغاء كل حفلاته الغنائية خلال شهري مارس وأفريل”.