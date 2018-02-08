تامر حسني ينفي خضوعه لعملية تجميل

أصدر الفنان تامر حسني بيانا بخصوص الشائعات التي طالته، حول قيامه بإجراء عملية على مستوى الدقن.

وكانت عبارات تامر في البيان حادة عكست شعوره بالإنزعاج، بعد الإشاعات التي طالته حول قيامه بعملية جراحية.

قبل العرض المباشر للحلقة النهائية من برنامج “ذا فويس كيدز”، مضيفا أنه مثل أيّ إنسان معرّض دائمًا لبعض التغيّرات في ملامحه.

بسبب نقص أو زيادة الوزن، الذي يؤثّر على ملامح الوجه أحيانا،مشيرا إلى قيامه مؤخرًا بعمل ريجيم قاسٍ أفقده أكثر من12كلغ.

ليقوم بدور ضابط في فيلمه “البدلة”، والذي من أجله قام بحلاقة ذقنه.