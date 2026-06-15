تامنغست.. احتراق 40 نخلة مثمرة بقرية أمسلكد

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية تامنغست، ممثلة في الوحدة الرئيسية، اليوم على الساعة 15:46، من أجل إخماد حريق شبّ داخل بستان نخيل بمنطقة تڨرمبايت، التابعة لقرية أمسلكد، وذلك على بعد نحو 30 كيلومترًا من مقر الولاية.

وتمكنت فرق التدخل من السيطرة على الحريق وإخماده نهائيًّا، دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما أسفر الحادث عن احتراق 40 نخلة مثمرة.

وواجهت الفرقة صعوبات ميدانية، أبرزها انعدام المسالك المؤدية إلى موقع الحريق، ما حال دون وصول شاحنات الإطفاء إلى عين المكان، وهو ما اضطر الأعوان إلى الاعتماد على الوسائل المحمولة لإخماد النيران.

ويعيد هذا الحادث التأكيد على التحديات التي تواجه فرق الحماية المدنية في المناطق النائية، خاصة ما يتعلق بالمسالك وصعوبة الوصول إلى مواقع التدخل.