تامنغست.. الإطاحة بعصابة تقوم بالسرقة والاعتداء على المواطنين 

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية تامنغست بحر هذا الاسبوع ، من الاطاحة بمجموعة اجرامية تتكون من 6 عناصر.

العصابة كانت تقوم بالاعتداء على المواطنين وسرقة ممتلكاتهم باستعمال دراجات نارية و أسلحة بيضاء .

وحسب بيان للمصالح ذاتها العملية جاءت عقب استغلال معلومات تتعلق بوجود مجموعة تمت استغلالا لمعلومات وبلاغات واردة مفادها وجود مجموعة أشرار على متن دراجات نارية. أفراد هذه المجموعة يستغلون المسالك الترابية المحاذية لأحد أحياء مدينة تامنغست للقيام بالاعتداء على الأشخاص وسلبهم ممتلكاتهم باستعمال أسلحة بيضاء.

ليتم اعداد خطة أمنية محكمة من خلال تطويق مكان تواجد المشتبه فيهم ومداهمته، اين تمكنت عناصر الفرقة من توقيف 3 دراجات نارية. بالإضافة إلى 6 أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع 5 أسلحة بيضاء من احجام مختلفة، ليتم تحويلهم رفقة المحجوزات الى المقر لإستكمال الإجراءات.

كما مكنت العملية من توقيف ستة متورطين، حجز 03 دراجات نارية وخمس أسلحة بيضاء من الصنف السادس .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تامنغست عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض بث الرعب في أوساط السكان. خلق جو إنعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي و الجسدي على الأشخاص او تعريض حياتهم و حريتهم و أمنهم للخطر او المس بممتلكاتهم. حيازة و حمل اسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس/. الحيازة على دراجات نارية داخلة الى التراب الوطني خارج مكاتب الجمارك.