تامنغست.. ايداع 3 أشخاص حاولوا ادخال 683 الف كبسولة من المؤثرات العقلية الحبس المؤقت

تم، اليوم الأحد، إيداع المتهمين في قضية محاولة إدخال 683 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية الحبس المؤقت.

وحسب بيان مجلس قضاء تامنغست، فإن القضية تعود لتاريخ 26 / 01/ 2024 أين تم توقيف 3 أشخاص وحجز أربع مركبات حاولوا نقل المؤثرات العقلية إلى شمال البلاد

وجاء في ذات البيان، انه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة تامنغست الرأي العام، أنه بتاريخ 2024/01/26 وردت معلومات إلى مصالح أمن الولاية تفيد عزم مجموعة من الأشخاص نقل كمية من المؤثرات العقلية إلى شمال البلاد.

وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع. أسفر على ضبط كمية معتبرة تقدر بـ683,000 كبسولة.

مع توقيف 3 أشخاص وحجز أربع مركبات، وبتاريخ اليوم 4 فيفري 2024، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة.

أين أمرت بفتح تحقيق قضائي ضدهم بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ونقل مؤثرات عقلية بغرض بيعها في إطار جماعة إجرامية منظمة ،جناية القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد مؤثرات عقلية جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وجنحة تبييض الأموال.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أمر بايداعهم الحبس المؤقت.