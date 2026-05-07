تامنغست.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 10 كلغ كيف

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تامنغست من توقيف شخصين في قضية حيازة مخدرات من نوع كيف معالج بطريقة غير شرعية قصد البيع.

العملية تعود لمعلومات وردت إلى الفرقة، مفادها قيام شخص باستغلال مسكنه العائلي لتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبالتنسيق مع نيابة الاختصاص، تم استصدار إذن بالتفتيش، وبعد إعداد خطة للولوج للمسكن، تم توقيف المشتبه فيهما، وحجز 10 كلغ و228 غرامًا من الكيف المعالج. ليتم تحويلهم رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.