تامنغست.. توقيف 4 أشخاص وحجز ماقيمته أزيد من 26 مليار سنتيم من الذهب

تمكنت كل من فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، الامن الحضري الثالث بأمن ولاية تامنغست بالتنسيق مع القطاع العسكري من حجزكمية معتبرة من الذهب وتوقيف 3 أشخاص.

العملية تمت على اثر استغلال فوري لمعلومات وردت لعناصر الشرطة مفادها وجود شاحنة تبريد كبيرة الحجم محل شبهة على مستوى أحد أحياء المدينة تستغل في نقل مادة الذهب الى إحدى ولايات الشمال.

وعلى إثر ذلك تم تطويق المكان وتوقيف سائق المركبة ليتم ضبط بداخلها على سبائك من الذهب مخبأة بإحكام.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش محل تجاري غرفة تبريد خاصة بصاحب المركبة أين تم توقيف مشتبه فيه آخر وضبط مبلغ مالي من عائدات الاجرام.

استغلالا لمجريات التحقيق تمكنت عناصر الضبطية القضائية بفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية من تحديد هوية شخص اخر متورط في القضية، حيث تم توقيفه، حجز مركبته وتفتيش مسكنه اين تم ضبط مبلغ مالي من العملة الوطنية.

وتمثلت المحجوزات في 8 كيلوغرام 65.3 غرام من الذهب الصافي بقيمة 26 مليار و 938 مليون سنتيم ، مبلغ مالي من عائدات الاجرام قدرت بـ 293.3 مليون سنتيم .

كما تم حجز شاحنة مبرد من الحجم، شاحنة مبرد من الحجم الصغير، مركبة سياحية تستعمل في النقل و التسليم.

ومكنت العملية من توقيف 4 أشخاص.

عد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تامنغست عن قضايا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج في اطار جماعة اجرامية منظمة. وكذا تبييض الأموال باكتساب ممتلكات وحيازتها واستخدامها مع العلم انها عائدات اجرامية. الحيازة والمتاجرة غير المشروعة بالمعادن النفيسة بدون دمغة وبدون سندات رسمية. جنحة القيام بتعاملات تجارية غير مصرح بها من شأنها المساس بالإقتصاد الوطني. جنحة التهريب الضريبي. &جنحة القيام بأعمال تنقيب واستكشاف منجمي عن الذهب دون رخصة قانونية، جنحة المشاركة، جنحة عرقلة سير التحريات، مخالفة ممارسة نشاط تجاري دون القيد التجاري.