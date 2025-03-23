تامنغست: حجز أكثر من 30 طن من المواد الغذائية المدعمة!

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتامنغست، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية المدعمة كانت موجهة للتهريب.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت هذه العملية إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام أشخاص بمحاولة تهريب مواد أساسية ذات إستهلاك واسع.

وأسفرت العملية عن حجز 19.825 طن من مادة الفرينة، و3.1 طن من مادة السكر و7.44 طن من العجائن بوزن إجمالي يقدر بـ 30.365 طن.

بالإضافة إلى شاحنة تستعمل في التهريب، كما تم توقيف شخص مشتبه فيه، سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد مصالح الدرك الوطني إلتزامها التام بمحاربة كافة أشكال الإحتكار والمضاربة التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت ذات المصالح، جميع المواطنين إلي التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة عبر الرقم الأخضر أو مختلف الوسائط المتاحة للمواطنين.