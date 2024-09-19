تامنغست: ضبط قرابة 23 كلغ من الكوكايين وتوقيف 3 أشخاص

أصدر مجلس قضاء تامنغست، مساء اليوم الخميس، بيانا هاما في قضية ضبط كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

وحسب بيان المجلس ذاته، فقد تم ضبط 22,747 كيلوغراماً من الكوكايين مخبأة بأحد المساكن بمدينة تامنغست.

وكشف المصدر نفسه أن العملية مكّنت من توقيف 3 أشخاص وحجز سيارة نفعية.

هذا وتم بتاريخ اليوم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية وفتح تحقيق قضائي بتهم الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة، جناية حيازة ونقل وتخزين واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع. جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية. تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمراً بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.