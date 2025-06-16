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أخبار الجزائر

تامنغست.. قتيل و9 جرحى في حادث مرور

بقلم عايدة.ع
تامنغست.. قتيل و9 جرحى في حادث مرور
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لقي شخص حتفه وأصيب 9 آخرون في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بلدية ودائرة تامنغست.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية متبوع بحريق. على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بلدية ودائرة تامنغست.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة تسعة آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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