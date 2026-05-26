تامنغست.. وفاة أم وابنها دهسًا بحي تافسيت

شهد حي تافسيت بمدينة تامنغست حادثة أليمة تمثلت في وفاة أم وابنها دهسًا بواسطة سيارة من نوع “تويوتا ستيشن”، قبل أن يلوذ السائق بالفرار إلى وجهة مجهولة.

الحادثة خلفت صدمة كبيرة وسط سكان الحي الذين عبروا عن استيائهم من تكرار حوادث المرور، والاستهتار الذي يهدد سلامة المواطنين خاصة داخل الأحياء السكنية.

وفور وقوع الحادث، تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحيتين، فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقًا مكثفًا لتحديد هوية السائق الفار وتوقيفه. ومعرفة ملابسات الحادثة وأسبابه.