تامنغست.. وفاة إمرأة وإصابة 4 أخرين في انقلاب سيارة نفعية 

توفي شخص فيما أصيب 4 آخرين في حداث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 على بعد 30 كلم في اتجاه قرية أمسل ولاية تامنغست.

وتدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية للولاية على الساعة 13:55، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية .

وأسفر الحادث وفاة إمرأة في عين المكان يبلغ من العمر 45 سنة. وإصابة 4 أخرين تتراوح أعمارهم بين 16و51 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان، ثم نُقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى تامنغست من طرف فرقة التدخل.