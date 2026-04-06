تامنغست.. وفاة رضيعة في حريق منزل

توفيت رضيعة تبلغ من العمر سنة واحدة، مساء اليوم، إثر حريق شبّ داخل منزل أرضي بقرية إينزوان التابعة لبلدية ودائرة تامنغست، وفق ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وحسب المصدر ذاته، تدخلت وحدات الإطفاء على الساعة 22:30 من أجل إخماد الحريق الذي اندلع داخل غرفة بالمسكن. حيث تم تسخير الوسائل اللازمة للسيطرة على ألسنة النيران ومنع انتشارها إلى باقي أجزاء المنزل.

وخلف الحادث وفاة رضيعة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما لم تسجل إصابات أخرى، وفق المعطيات الأولية.

وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات اندلاع هذا الحريق.