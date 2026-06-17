تامنغست.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تامنغست، اليوم الأربعاء، حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم A55، ببلدية تاظروك والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين، وخلف وفاة شخص. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة آخر تمّ إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

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