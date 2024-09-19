تامنغست: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر في حادثي مرور

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادثين مروريين، ضمن قطاع التدخل لوحدات الحماية المدنية لولاية تامنغست.

وتمثل الحادث الاول في اصطدام ما بين حافلة و سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 01. في شطره الرابط ما بين بلدية عين امڨل وقرية مولاي لحسن الحادث. خلف 3 وفيات في عين المكان كحصيلة اولية.

اما الحادث الثاني تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة نفعية متبوع بحريق على مستوى الطريق الوطني أ55. في شطره الرابط ما بين دائرة سيلت وبلدية ابلسة.

واسفر الحادث عن وفاة شخصين، جثث متفحمة حيث قامت مصالح الحماية المدنية. بإخماد الحريق وإنتشال جثث المتوفين من داخل المركبة.