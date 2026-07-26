تامنغست.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انحراف وانقلاب سيارة بعين امقل

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01 (على بعد حوالي 120 كلم من عين أمقل باتجاه ولاية إن صالح) بولاية تامنغست.

وأفاد بيان للحماية المدنية، بأن مصالحها تدخلت على الساعة 18سا و35د، من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة.

وأضاف البيان أن الحادث خلّف وفاة 5 أشخاص في عين المكان، تم نقلهم وتحويلهم إلى المستشفى المحلي. وإصابة 4 آخرين (جميعهم من جنس ذكر)، قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي.