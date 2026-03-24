تامنغست.. 3 قتلى و5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة نفعية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع بولاية تامنغست.

وحسب بيان امصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الساعة 16سا50د، بالطريق البلدي الرابط بين تامنغست وبلدية آبلسة.

وأوضح المصدر ذاتة أن الحادث تثمل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية، ما خلّف وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وتم نقل جثث الضحايا من طرف خواص، فيما تم إسعاف 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، ونقلهم إلى المستشفى المحلي، من بينهم شخصان نقلا أيضًا من طرف خواص.