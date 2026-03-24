تامنغست.. قتيل و5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة بعين أمڨل

توفي شخص وأصيب 5 آخرون في حادث مرور وقع، اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 01 في اتجاه بلدية عين أمڨل.

وتدخلت أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تامنغست، على الساعة 14:27، من أجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص في عين المكان، يبلغ من العمر 20 سنة. وإصابة 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم إسعاف المصابين في عين المكان وإجلاؤهم من طرف فرق التدخل إلى مستشفى تامنغست. فيما تم تحويل جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية ذاتها.