تانشو: ” فرحات لم يرتكب أي خطأ وأتمنى أن ترفع عقوبته”

دافع المدرب الفرنسي لنادي لوهافر “أوزفالد تانشو”، على الدولي الجزائري زين الدين فرحات الذي تعرض للطرد خلال مواجهة فريقه أمام نادي بريست لحساب الجولة الـ23 من الليغ 2.

وتحدث المدرب الفرنسي عن العقوبة التي تعرض لها الدولي الجزائري في تصريح لموقع “ما ليغ2” قائلا:

“الجميع يدرك أن الحكم أخطأ في حق فرحات، وأنا أعلم أن هذا يدخل في إطار اللعبة، وليس من السهل أن تدير مباراة، لكنني متأكد أن اللاعب يوان كورت قد بالغ في لقطة سقوطه وهو ما أثر على قرار الحكم”.

وأَضاف: ” لقد أعدت مشاهدة اللقطة عدة مرات، ولا أعتقد أنه يوجد حتى خطأ، لأن فرحات لعب الكرة، وقدمه لم تكن مرتفعة”.

وإختتم حديثه قائلا: “الحكم أخطأ في تقديره، وأتمنى أن تصحح لجنة التحكيم هذا الخطأ وتنصف “زينو”، لأننا تعرضنا لعقوبة قاسية أمام بريست ولسنا جاهزين لعقوبة أخرى”.