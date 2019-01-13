تاهرات:”أنا قريب من تحقيق حلمي بلعب “الكان” رفقة الخضر”

كشف المدافع الدولي الجزائري لفريق “لانس” الفرنسي “مهدي تاهرات” أنه كان يحلم منذ الصغر بخوض “الكان” رفقة الخضر.

وقال “تاهرات” للموقع الرسمي لفريقه “لانس”:”منذ أن كنت صغيرا حلمت دائما بأن أصبح لاعب محترف وأمثل بلدي… اليوم قد أتيحت لي الفرصة ومن الممكن جدا أن أشارك في كأس أمم إفريقيا القادمة رفقة الخضر لأول مرة في مسيرتي”.

“الأكيد أن المشاركة في الكان هدف رئيسي بالنسبة لي لكن لايجب إختراق المراحل والآن أنا مركز مع فريقي لانس لتحقيق الصعود”.

“أعلم أن التواجد في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي المعنية بالكان يتطلب خوض مباريات في المستوى رفقة فريقي لانس وهو ما أعمل جاهدا من أجله”.