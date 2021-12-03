تاهرات:”مواجهة لبنان صعبة ونهدف للذهاب بعيدا في مونديال العرب”

عبر المٌدافع المحوري “مهدي تاهرات” عن رغبة المنتخب الوطني في الذهاب بعيدا خلال منافسة كأس العرب للمُنتخبات قطر فيفا 2021.

كما قال لاعب الغرافة القطري اليوم الجمعة في المنطقة المختلطة التي تسبق مواجهة لبنان المُقررة غدا السبت.

“أشعر بأنني أتواجد في أحسن حال، ظروف اجراء المنافسة استثنائية، لدينا تشكيلة متوازنة فهي خليط بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة”.

كما أضاف:”نحن نهدف للذهاب بعيدا في المنافسة، وسنعمل المستحيل لتحقيق ذلك، جميع المباريات مهمة ومباراة الغد أمام لبنان صعبة خاصة وأنها الفرصة الأخيرة للخصم”.

وختم:”نُريد الفوز أمام لبنان لتحقيق التأهل قبل مباراة الجولة الأخيرة”.